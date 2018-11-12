Cerrahi aletler “Kare Kod” takibinde

Sağlık sektörünün en önemli sorunlarından biri olan hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve skandal olarak gündeme gelen hasta vücudunda malzeme unutma riskinin tamamen ortadan kalkması için 'Kare Kod' sistemi devreye girdi.

Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından işletilen Adana, Elazığ ve Yozgat Şehir Hastaneleri Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinde, güvenli cerrahinin en önemli unsurlarından biri olan cerrahi işlemlerde kullanılan alet ve malzemelerin sterilizasyonu “Kare Kod” uygulamasıyla yüzde 100 kontrol altında tutuluyor.

Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde temel basamağı oluşturan Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinde (MSÜ), tıbbi aletlerin yeniden kullanıma hazırlanmasındaki işlem süreçlerinin elektronik ortamda kayıt altına alınması, her bir aşamanın izlenebilirliğini mümkün kılıyor. Bu sayede, ameliyata giren ve çıkan setin içerisinde eksik malzeme olmaması da garanti altına alınıyor. İzlenebilirlik kapsamında an itibarıyla hangi aletin hangi aşamada olduğu tespit edilebiliyor.

Hastada oluşabilecek bir enfeksiyonda; hastaya hangi setin kullanıldığı, bu setin nasıl bir sterilizasyon sürecinden geçtiği ve bu setle birlikte hangi setlerin sterilize edildiği gibi bilgilere kolayca ulaşılabiliyor.

Kullanım süresi dolduğunda uyarı düşüyor

Adana, Elazığ ve Yozgat Şehir Hastaneleri Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinde (MSÜ) uygulanan güvenli sterilizasyon hizmetiyle hasta ve çalışan güvenliği garanti ediliyor. Kare Kod uygulaması sayesinde, ameliyatlarda kullanılan setlerin steril kullanım ömrü bitince MSÜ çalışanına uyarı bildirimi gönderiliyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında sistem gereği çalışan, setleri depodan alıyor, yeniden paketliyor ve tekrar otoklav sürecine geçirerek sterilizasyon döngüsünü başlatıyor.

Batında malzeme unutma riski yok

Bu uygulama sayesinde geçmişte zaman zaman gazete manşetlerine “skandal” başlıklarıyla konu olan hasta vücudunda malzeme unutma riski de tamamen ortadan kaldırılıyor, alet, spanç/kompres ve iğne sayımları Kare Kod uygulaması sayesinde vücut açıklıkları kapatılmadan yapılabiliyor. Bu sayede de batında malzeme unutulması riski sıfıra indirilerek cerrahi güvenlik ve hasta güvenliği en üst düzeye çıkarılıyor.