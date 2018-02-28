Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 15:29

Çetin: "Babamın oğlu olsa gözünün yaşına bakmam"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yeşil alanda sürekli haksız büyüme yaparak, halkın kullanım alanını gasp eden kaçak yapıya geçit vermedi.

Çetin:

28 Şubat 2018 15:29

Başkan Soner Çetin, "Yeşil alanı gasp etmeye kalkan babamın oğlu olsa, buna geçit vermem" dedi.


Geçtiğimiz dönem belediyeden kiralanan 90 metrekarelik büfenin kullanım alanının sürekli artış göstermesi ve tüm uyarılara rağmen eski haline getirilmemesi üzerine, Ercan Çetin Doğal Park 1 Parkı’ndaki kaçak yapı, belediyenin iş makineleri ile yıkıma gelen belediye çalışanlarına, ruhsatsız silah doğrultup, sağa sola kurşun yağdıran büfe işletmecisi polis tarafından gözaltına alındı.


Bunun üzerine açıklamada bulunan Başkan Soner Çetin, "Kamuya, halka ait parkların işgaline kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bu konuda kendini çete-mafya zannedenlere de, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da taviz vermeyeceğiz. Canımıza da mal olsa, halka ait yerlerin gaspına göz yummayacağız. Bırakın silah sıkmayı, tankla topla üzerimize gelseler, yine inandıklarımızdan asla ödün vermeyiz. Babamın oğlu da olsa, kamu mallarını işgal edenlerin gözünün yaşına bakmam" diye konuştu.



Kaçak yapı yıkıldı, yeşillendirme çalışması başladı


Başkan Soner Çetin, göreve geldiğinden bu yana ’Daha Yeşil Çukurova’ sloganı ile projeler ürettiklerini söyleyerek, "Kişi başına düşen yeşil alan miktarını sürekli artıyoruz, yeşil alanlarımızın ve parklarımızın, ticari faaliyetler veya kişisel çıkarlar için kullanılmasına asla izin vermeyiz" ifadesini kullandı.


Yıkım çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri alandan çıkar çıkmaz, Başkan Soner Çetin’in talimatıyla, parka ait alanın çiçek ve ekimi ve çimlendirme çalışmaları da başladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
19
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç