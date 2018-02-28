Çetin: "Babamın oğlu olsa gözünün yaşına bakmam"

Başkan Soner Çetin, "Yeşil alanı gasp etmeye kalkan babamın oğlu olsa, buna geçit vermem" dedi.

Geçtiğimiz dönem belediyeden kiralanan 90 metrekarelik büfenin kullanım alanının sürekli artış göstermesi ve tüm uyarılara rağmen eski haline getirilmemesi üzerine, Ercan Çetin Doğal Park 1 Parkı’ndaki kaçak yapı, belediyenin iş makineleri ile yıkıma gelen belediye çalışanlarına, ruhsatsız silah doğrultup, sağa sola kurşun yağdıran büfe işletmecisi polis tarafından gözaltına alındı.

Bunun üzerine açıklamada bulunan Başkan Soner Çetin, "Kamuya, halka ait parkların işgaline kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bu konuda kendini çete-mafya zannedenlere de, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da taviz vermeyeceğiz. Canımıza da mal olsa, halka ait yerlerin gaspına göz yummayacağız. Bırakın silah sıkmayı, tankla topla üzerimize gelseler, yine inandıklarımızdan asla ödün vermeyiz. Babamın oğlu da olsa, kamu mallarını işgal edenlerin gözünün yaşına bakmam" diye konuştu.

Kaçak yapı yıkıldı, yeşillendirme çalışması başladı

Başkan Soner Çetin, göreve geldiğinden bu yana ’Daha Yeşil Çukurova’ sloganı ile projeler ürettiklerini söyleyerek, "Kişi başına düşen yeşil alan miktarını sürekli artıyoruz, yeşil alanlarımızın ve parklarımızın, ticari faaliyetler veya kişisel çıkarlar için kullanılmasına asla izin vermeyiz" ifadesini kullandı.

Yıkım çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri alandan çıkar çıkmaz, Başkan Soner Çetin’in talimatıyla, parka ait alanın çiçek ve ekimi ve çimlendirme çalışmaları da başladı.