Başkan Çetin, Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen Halk Günü’nde, son 3 aydır haftada 2 gün bir mahallede sabah 06.00’da halk buluşmaları düzenlediklerini hatırlattı. Çetin, “Mesai saatleri nedeniyle Halk Gününe gelemeyen vatandaşlarımız için gün doğmadan toplantılar düzenliyoruz. Bu toplantılarda en az halk günleri kadar verimli geçiyor. İşe ve spora giden vatandaşlarımızı dinliyoruz. Bizim yoğurt yiyişimiz de bu. Halk Günleri hep sürecek, hiç bitmeyecek. Buraya bir tek kişi bile gelse Halk Günü yapılacak. O haftanın faaliyet raporunu sunmaya ve sizlere hesap vermeye devam edeceğiz. En önemlisi de sizleri dinleyeceğiz. Bütün bu çalışmalarımızla Türkiye’de gündem oluşturuyor ve takip ediliyoruz. Türkiye’de sabah 06.00’da toplantı düzenleyen ve Halk Günleri yapan başka bir belediye başka bir belediye başkanı yok” diye konuştu.

Sorunu olan vatandaşları dinleyen ve talepleri not alan Başkan Çetin, belediye birimlerinin çalışmaları hakkında vatandaşlara şu bilgileri verdi:

"Yol İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Şambayat, Karahan ve Küçükçınar mahallelerinde asfalt, Belediye Evleri Mahallesi’nde yama, muhtelif yerlerde ise parke tamiratı çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz Güzelyalı, Yurt, Karslılar mahallelerinde Emekli Dinlenme Evi, Kurttepe Mahallesi’nde Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi, yine Yurt Mahallesi’nde 2 kreş yapım çalışmalarına son sürat devam ediyor. Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ise bu hafta başladıkları 4 yeni parkın yapım çalışması ile birlikte şu anda 11 adet parkın yapımını bitirmek için gece gündüz çalışıyorlar. Nezih, gelişmiş, mutlu bir Çukurova halkı için tüm ekiplerimiz 7/24 iş başında. Çukurova’da tek bir sorun kalmayana kadar var gücümüzle, gece gündüz demeden mesai kavramı olmadan çalışıyoruz.”