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03 Eylül 2018 10:38

Çetin: "Engelleri sevgiyle aşıyoruz"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Mirzaçelebi Mahallesi’nde yaşayan engelli Suzan İşimtekin’e akülü sandalye hediye etti.

Çetin:

03 Eylül 2018 10:38


Başkan Çetin, akülü sandalye talebi bulunan Suzan İşimtekin’i, Mirzaçelebi Mahallesi’ndeki evinde ziyaret ederek, ihtiyacı olan akülü sandalyeyi teslim etti. Başkan Çetin, “Engelli vatandaşlarımızın hayatı, bizlere göre çok daha zor. Biz de kenti yönetenler olarak, özel gördüğümüz bu vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına cevap vermek ve onlar için hayatı kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Engelleri, sevgi, dayanışma ve empati ile aşıyoruz” dedi.


Akülü sandalyesine kavuşan Suzan İşimtekin, “Sesimizi duyarak bizlere yardım eli uzatan ve benim için hayatı büyük oranda kolaylaştıran Çukurova Belediye Başkanımız Soner Çetin’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Aile fertleri ile bir süre sohbet eden Başkan Çetin, “İhtiyaç duyulan her an, her yerde de halkımızın emrindeyim” ifadesini kullandı.




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