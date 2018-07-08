’Halk Günü’ ve ’Sabah 06.00 toplantıları’ sonrasında, halkın tamamına ulaşmak için sosyal medyadan da halkla buluşan Başkan Soner Çetin, ’Sen Sor Başkan Cevaplasın’ etkinliğinde sosyal medya üzerinden halkın sorunlarını dinleyip, çözüm ulaştırıyor. Geçtiğimiz hafta, düzenlenen sosyal medya etkinliğinde gelen daveti çevirmeyerek, Yüzde Yüz Eğitim Merkezi’ne ziyarette bulundu. Eğitim Merkezi’nin sahibi Esra Tırpankule ve eğitimciler tarafından karşılanan Başkan Soner Çetin, öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Eğitimin öneminden söz eden Başkan Çetin, Yüzde Yüz Eğitim Merkezi Sahibi Esra Tırpankule’ye, "Şehitlerimizin geride bıraktığı emanetlere her alanda sahip çıkmalıyız. Sizlerin bu konudaki hassasiyeti ve şehit çocuklarına verdiğiniz ücretsiz eğitimden dolayı kutluyorum. Vatan uğruna can veren şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak hepimizin görevi. Bu duyarlılığınızın herkes tarafından örnek alınmasını temenni ediyorum" diye konuştu.