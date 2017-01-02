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02 Ocak 2017 12:01

Çetin: "Yollarda kazı çalışmasına izin vermeyeceğim"

Çetin:

02 Ocak 2017 12:01

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yollarda kazı çalışmasına izin vermeyeceğini söyledi.
Başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile her hafta halkın karşısına çıkan Başkan Soner Çetin, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Olağan belediyecilik hizmetlerinin aksamadan devam ettiğini vurgulayan Çetin, son günlerde vatandaşlardan yol ile ilgili gelen şikayetlerin geldiğini ve bunun nedeninin yol kazı çalışmaları olduğunu belirtti. Çetin, “Ben kesinlikle milli servetin zayi olmasını izlemek istemiyorum. Yaz döneminde, ekiplerimiz yoğun bir yol çalışması yaptılar. Çukurova’da bozuk olan tek bir yol bırakmadık. Yolları biz cıncık gibi yapıyoruz. Yapılan kazı çalışmaları ile yollar tekrar bozuluyor. Bundan sonra, kazı izni için Çukurova Belediyesi’ne kimse gelmesin. Buradan duyuruyorum. Doğalgaz ve fiber optik kabloların döşenmesi için yapılan kazılara bundan sonra bizden müsaade yok. Bunun için her türlü hukuki savaşa hazırım” şeklinde konuştu.
Yolların bozulmaması için kazı çalışmalarını kesinlikle izin vermeyeceğinin altını çizen Çetin, halka da çağrıda bulundu. Çetin, “Bilgimiz dışında herhangi bir çalışma yapılırsa vatandaşımız belediyeye ihbarda bulunsun” çağrısı yaptı.



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