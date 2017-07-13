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13 Temmuz 2017 10:25

Çetinkaya: "Amacı dışında kullanılan sular için önlem alınmalı"

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Ulaş Çetinkaya, içme suyu hariç amacı dışında kullanılan suların önlenmesi için gerekirse Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu’nun olağanüstü toplanmasını istedi.

Çetinkaya:

13 Temmuz 2017 10:25


Adana gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Çetinkaya, olası bir deprem riskini hatırlatarak, imar planlarında açık ve yeşil alan kullanımına özen gösterilmesi gerektiğini belirtti. Çetinkaya, “Bu alanlar deprem anında toplanma ve müdahale alanları olarak kullanılacaktır. Afet anında can kayıplarının azaltılması için çalışmaların günümüz teknolojilerinin kullanılarak yapılması gerek” dedi.


Çetinkaya, Çukurova ilçesi sınırlarında yer alan otoyol bağlantılarından kent merkezine olan bulvarların özellikle sol şeritlerinin doğalgaz kullanımından dolayı çöktüğünü ifade ederek bu yolların da bakımının hızlıca yapılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.


Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kentteki su problemine de dikkat çeken Çetinkaya, “İçme suyu dışında amacı dışında kullanılan suların önlenmesi için gerekirse ASKİ Genel Kurulu olağanüstü toplansın. Yaz aylarında artan içme suyu talebinin karşılanması için de çalışmalar yürütülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.




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