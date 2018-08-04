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04 Ağustos 2018 10:29

Çevikalp; “ABD yönetimini sorumlu davranmaya davet ediyoruz”

Adana’nın Kozan İlçesi Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Türkiye’nin iki bakanına yönelik yaptırım kararına ilişkin olarak “Bu yanlış karardan biran önce dönülmelidir.

Çevikalp; “ABD yönetimini sorumlu davranmaya davet ediyoruz”

04 Ağustos 2018 10:29

ABD yönetimini sorumlu davranmaya davet ediyoruz” dedi.


Oda Başkanı Çevikalp, ABD Hazine Bakanlığının Türkiye’nin iki bakanına yönelik yaptırım kararına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “Türkiye ile ABD ilişkileri güçlü geleneklere, dostluk, müttefiklik, stratejik ortaklık ve karşılıklı yarara dayalı olarak, başarılı bir geçmişe sahiptir. İlişkiler geçmişte çok çetin sınavları başarıyla geçmiştir. Bu çerçevede, Trump yönetiminin tüm uluslararası hukuk veya uygulamalara aykırı olarak aldığı yaptırım kararını kabul etmek mümkün değildir. ABD’nin bu kararına karşı Cumhurbaşkanımızın, devletimizin ve bakanlarımızın yanındayız. Bu yanlış karardan biran önce dönülmelidir. ABD yönetimini sorumlu davranmaya davet ediyoruz."




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