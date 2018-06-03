Çevreci miniklere ödül

Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Halk Günü’nde düzenlenen törende, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ilkokul, ortaokul ve liselerde çevre bilincini arttırmak amacıyla düzenlenen yarışmada, dereceye girenlere ödüllerini ve sertifikalarını verdi. Dereceye giren çocukların özel çevreci kostümleri dikkat çekti.

Atık Pil Toplama Yarışması’nda; Şehit Aytekin Kuru İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi, Vakıfbank Orta Okulu, atık yağ toplama yarışmasında; Şehit Aytekin Kuru İmam Hatip Ortaokulu, Recep Birsin Özen Ortaokulu, Sabancı İlkokulu, Ambalaj atıklarından en iyi proje ödülü ise Hasan Adalı Anadolu Lisesi’nin oldu.

Dereceye giren okullara kategorilerine göre, projeksiyon cihazı, masa üstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar ödülü verildi. Yarışmaya katılan 37 okula sertifikaları dağıtıldı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ayrıca başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile halkı dinleyerek haftalık faaliyet raporunu sundu. Sorunu olan vatandaşları dinleyen ve talepleri not alan Çetin, belediye birimlerinin çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Ellerinde kendi yaptıkları hediyelerle Başkan Soner Çetin’i ziyarete gelen down sendromlu çocuklar ise Çetin’e sarılarak hediyelerini verdi.