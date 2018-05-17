Çevreye duyarlı gençler ödüllerini Başkan Sözlü’den aldılar

Çevre bilinci eğitimine dair yapılan yarışmalarda ilk üçe giren okullara ödüllerini Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde 157 okulda 53 bin 188 öğrenciye verilen çevre bilinci eğitimi verildi. Temiz çevre, daha yaşanılabilir bir Adana için yoğun bir şekilde çalışan Adana Büyükşehir Belediyesi eğitime gidilen okullara atık pil kutuları, geri dönüşüm kutuları, araç içi çöp poşetleri dağıtarak öğrencileri çevre temizliğine özen göstermeye teşvik etti.

Çevre Bilinci Eğitimi Projesi’nin kapanış töreni Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün katılımı ile gerçekleştirildi. Çevre Bilinci Eğitimi Projesi kapsamında okullar arasında düzenlenen bitkisel atık yağ ve atık pil toplama yarışmaları ile toplam 12.030 kg atık pil, 4.575 litre bitkisel atık yağ toplanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmalara gönderilirken yarışmalarda ilk üçe giren okullara ödüllerini Başkan Hüseyin Sözlü takdim etti.

Atık Pil Toplama ödülünde 1. Okul İsmail Hazar İlkokulu, 2. Okul Toros İlkokulu, 3. Okul İsmail Hazar Anaokulu olurken Bitkisel Atık Yağ Okul Ödülleri 1. Okul Recep Birsin Özen Ortaokulu, 2. Okul Mehmet Adil İkiz Ortaokulu, 3. Okul İMKB İlkokulu oldu. Dereceye giren okullarda en çok atık toplayan öğrenciler ise Atık Pilde Asel Naz Yaşarer, Mustafa Uçar, Ahmet Korhan Demir; Bitkisel Atık Yağda Yağmur Çiçek, Hilmi Efe Uçak, Mehmet Akif Kurtoğlu olarak listelendi.