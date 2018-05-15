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15 Mayıs 2018 16:05

Ceyhan Arif-Hasan Bilici İmam Hatip Ortaokulu’ndan TÜBİTAK destekli bilim fuarı

Ceyhan’da Arif-Hasan Bilici İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projelerle TÜBİTAK destekli bilim fuarı açıldı.

Ceyhan Arif-Hasan Bilici İmam Hatip Ortaokulu’ndan TÜBİTAK destekli bilim fuarı

15 Mayıs 2018 16:05


Arif-Hasan Bilici İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Şerif Timurlenk, törende yaptığı konuşmada hem teknolojide, hem bilişimde, hem de sportif ve kültürel faaliyetlerde öğrencilerin her zaman yanında olduklarını söyleyerek, “Bilim Fuarı’nda gençlerin emekleriyle, aylarca üzerinde çalışıp zekice ürettiği projeler Ceyhan’ın geleceği için umutlarımızı bir kez daha güçlendirdi" dedi.


Timurlenk, bilim fuarlarının, öğrencilerin vizyonunu genişleten, ileriye farklı bir gözle bakmalarını sağlayan, onların bakış açılarını zenginleştiren, geliştiren bir çalışma olduğunu belirtti.


Konuşmaların ardından davetliler, fizik, biyoloji, matematik ve çocuk gelişimi gibi birçok alanda hazırlanan projelerin yer aldığı fuarı gezdi.




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