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16 Haziran 2017 13:57

Ceyhan Belediye Başkanı Öztürk görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Adana’nın Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Alemdar Öztürk görevinden uzaklaştırıldı.

Ceyhan Belediye Başkanı Öztürk görevinden uzaklaştırıldı

16 Haziran 2017 13:57


İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında bulunan adli ve idari soruşturmalar kapsamında Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, makamındayken gelen polislerin İçişleri Bakanlığının uzaklaştırma yazısını tebliğ etmesinin ardından odasındaki özel eşyalarını toplayıp belediye binasından ayrıldı. Alemdar Öztürk, görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Öztürk, Twitter hesabından, "Cuma namazımızı arkadaşlarımız ile beraber Fahrettinpaşa Camii’nde eda ettik" yazarak fotoğraflarını paylaştı.




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