Ceyhan Devlet Hastanesi 10 Ağustos’ta yeniden ihaleye çıkıyor

Dr. Necdet Ünüvar, yüklenici firmanın inşaatı tamamlayamaması nedeniyle Sağlık Bakanlığının TOKİ’den devralarak projesini revize ettiği 250 yataklı Ceyhan Devlet Hastanesi için 10 Ağustos 2017 tarihinde yeniden ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Ünüvar, yaptığı açıklamada, hastanenin yapım ihalesinin daha önce TOKİ tarafından gerçekleştirildiğini ve 39 milyon 629 bin TL bedelle sözleşme imzalandığını anımsattı. Ancak işin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 35 seviyesinde iken, yüklenici firmanın işi ifa edememesinden dolayı sözleşmenin TOKİ tarafından tasfiye edildiğini belirten Ünüvar, “Bunun üzerine Sağlık Bakanlığımız, hastane inşaatının bir an önce tamamlanması için projeyi devralmıştır” dedi.

2018 yılı sonunda açılacak

Sağlık Bakanlığınca revize edilen 250 yataklı Ceyhan Devlet Hastanesi için 10 Ağustos 2017 tarihinde yeniden ihale yapılacağını vurgulayan Ünüvar, Türkiye’nin en modern sağlık tesisleri arasında yer alacak hastanenin, 2018 yılı sonunda hizmete açılmasının planlandığını kaydetti.

Hastanenin hizmete açılmasıyla bölgede sağlık hizmetlerinin ciddi oranda ivme kazanacağını ifade eden Ünüvar, 10 bloktan oluşacak hastanede; 28 erişkin yoğun bakım yatağı, 14 yenidoğan yoğun bakım yatağı, 78 tek yataklı oda ve 65 çift yataklı oda olmak üzere, 143 nitelikli oda bulunacağını kaydetti. Ünüvar, şöyle devam etti:

“9 ameliyathane, 2 yataklı yanık ünitesi, 4 acil poliklinik, 40 acil müşahede odası, 6 adet SDL odası, 87 poliklinik odası ve 13 yataklı klinikten oluşacak Ceyhan Devlet Hastanesi; 13 adet görüntüleme odası (röntgen, ultrason, MR, BT, mamografi, kemit dansitometrisi, EKO, ESVL, bronkoskopi), 6 adet endoskopi odası, 3 adet laboratuvar, 22 adet diyaliz cihazı, 25 diş ünitesi ve 150 kişilik konferans salonu ile modern bir sağlık tesisi olacak. Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ’a ve bürokratlarına Ceyhan halkımız adına teşekkür ederim” diye konuştu.