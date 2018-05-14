Ceyhan Lisesi mezunları 41 yıl sonra buluştu

Geçtiğimiz yıl başlatılan ve geleneksel hale getirilen “Ceyhan Lisesi 1977-1978 dönemi mezunları buluşması” bu yıl daha geniş katılımla gerçekleşti.

Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşamlarını sürdüren 1977-1978 dönemi mezunları 41 yıl sonra ikinci kez Adana’da bir araya gelerek, hem hasret giderdi, hem de anı tazeledi.

1977-1978 dönemi Ceyhan Lisesi mezunları adına açıklama yapan gazeteci İsmet Ramazan Selçuk, 41 yıl sonra yeniden buluşmanın heyecanını yaşadıklarını vurguladı. İlk kez geçtiğimiz sene bir araya geldiklerini ve bu buluşmayı geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Selçuk, “Buluşmalarımızın başlangıcı sosyal medyanın gücü sayesinde gerçekleşti. Mezun olduktan sonra yaşam koşturmacası nedeniyle birbirimizin izini kaybetmiştik. Sınırlı sayıda arkadaşlarla görüşmeler yapıyorduk. Ancak, sosyal medyanın gücünü kullanarak 1977-1978 yılı mezunları olarak irtibata geçtik ve tekrar bir araya geldik” dedi.

Buluşmalara katılanların hepsinin çok mutlu olduğunu kaydeden Selçuk, “Lisede aynı sıraları paylaştığın insanlarla 41 yıl sonra yeniden bir araya geliyorsun. Aynı duyguları, aynı heyecanı yine hep birlikte yaşıyorsun. Bundan daha büyük mutluluk olabilir mi?” şeklinde konuştu.

Gazeteci Selçuk, buluşmaların önümüzdeki yıllarda da gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.