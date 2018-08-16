Ceyhan OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi. Yeni yönetim kurulu üyelerinin belirlendiği toplantı, Vali Demirtaş’ın, kurulumuna büyük önem verdiğini belirttiği Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi’nin en kısa sürede faaliyete geçmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdindeki çalışmaların ivedilik ve titizlikle yerine getirilmesinin önemini vurguladı.

Vali Demirtaş’ın başkanlığında, Vali Yardımcısı Murat Süzen, Ceyhan Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can ve müteşebbis heyeti üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Ceyhan OSB’nin mevcut durumu ve kurulum çalışmaları detaylarıyla ele alındı.

Gerçekleştirilmesi planlanan projeler ile ilgili kurum ve kuruluşların raporları ve etüt çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, Ceyhan OSB’nin son durumu, yapılan çalışmalar ve yol haritası hakkında bilgi alışverişiyle sürdü.