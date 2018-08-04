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04 Ağustos 2018 00:28

Ceyhan’da bir kişi tartıştığı eniştesini öldürdü

ADANA (İHA) – Adana’nın Ceyhan ilçesinde Erkan Kaplan isimli şahıs yeni ayrıldığı eşinin kardeşi tarafından tüfekle öldürüldü.

Ceyhan’da bir kişi tartıştığı eniştesini öldürdü

04 Ağustos 2018 00:28


Edinilen bilgiye göre olay, dün gece D-400 karayolu Kösreli yol ayrımında meydana geldi. Eşinden ayrılan Erkan Kaplan, 29 yaşındaki kaynı Üzeyir A. ile tartıştı. Osmaniye’de oturan Erkan Kaplan ayrıldığı eşinin kardeşi ile görüşerek Kösreli Mahallesi yol ayrımında buluştu. Söz münakaşası ile başlayan buluşmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aracında getirdiği tüfeği çıkaran Üzeyir A., eniştesi Erkan Kaplan’a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı şahsın göğüs, karın ve baş kısmına çok sayıda saçma isabet ettiği öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan Kaplan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Olaydan sonra Ceyhan Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan Üzeyir A. sorgulanmak üzere karakola götürülürken, eniştesi Erkan Kaplan otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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