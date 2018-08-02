Ceyhan’da Dokuztekne-Sarımazı içme suyuna kavuştu

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Dokuztekne ve Sarımazı’da içme suyu isale hattı, terfi noktası ve şebeke projesi hayata geçirildi. İlk etapta 30 kilometrelik içme suyu hattı döşenen çalışmada bölge halkının su sıkıntısı yaşamaması için 3 adet su deposu ve 2 adet terfi merkezi yapıldı.

Bağlantıları yapılan ve test aşamaları gerçekleşen projeyle birlikte Dokuztekne, Sarımazı, Hamidiye, Dutlupınar, Selimiye ve Sağırlar başta olmak üzere birçok bölge ve mahalle sağlıklı içme suyuna kavuştu.

Dokuztekne Mahalle Muhtarı Hamdi Öner, 2014 yerel seçimleriyle birlikte yeni sistemin bazı sıkıntıları da beraberinde getirdiğini belirterek, "Yıllardır süre gelen Burnaz, Sarımazı hattındaki köylerde ciddi su sıkıntıları vardı. Bu sorunlarla ilgili Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü’ye durumumuzu ifade ettik. Oda sağ olsun gerekli hassasiyeti gösterdi ve dün itibariyle bölgemize sağlıklı su verildi. Köyümüzün ortasında yapılan tarihi bir çeşme var; bu çeşme yıllardır akıyor. İnşallah Hüseyin başkanın getirdiği su da bu çeşme gibi yıllarca akar ve bir daha bizler de su sorunu yaşamayız” dedi.