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05 Aralık 2017 12:46

Ceyhan’da paravolley takımlarından farkındalık maçı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, Ceyhan Engelliler Spor Kulübü Voleybol Takımı, Adana Engelliler Ayyıldız Voleybol Takımı ile Kahramanmaraş Engelliler Ayyıldız Voleybol Takımı, dostlukla sonuçlanan farkındalık maçı yaptı.

Ceyhan’da paravolley takımlarından farkındalık maçı

05 Aralık 2017 12:46

Bu yıl birinci ligde ter dökecek olan Ceyhan Engelliler Spor Kulübü Başkanı Eroğlu, "Engelli sporlarının toplamda 11 dalda branşı var. Oturarak voleybolu kurduk, diğer branşları da kurma azmindeyiz" dedi.


Cumhuriyet Meydanı’nda Ceyhan Engelli Spor Kulübü, Adana Engelliler Ayyıldız Voleybol takımı ile Kahramanmaraş Engelliler Ayyıldız Voleybol takımı arasında karma düzenlenen farkındalık maçının galibi, ’dostluk’ oldu.


Ceyhan Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mustafa Eroğlu, yaptıkları farkındalık etkinliklerinin amacı Türkiye’de ’para volley’ (oturarak voleybol) sporunu yaygınlaştırmak olduğunu kaydetti.


Türkiye’de sadece 23 paravolley takımı olduğunu kaydeden Eroğlu, “Engelli sporlarının toplamda 11 dalda branşı var. Oturarak voleybolu kurduk, diğer branşları da kurma azmindeyiz. Bu yıl birinci ligde mücadele edeceğiz. Süper lige çıkmayı hedefliyoruz. Engellilerin engelini artırmak değil, hafifletecek sporlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Engellilerin günlük yaşantılarını daha rahat geçirmelerini sağlamak amacıyla bu sporlara önem veriyoruz. Engellilerin çok spor yapma imkanı yok. Bu aktivitelerle ileride karşılaşacakları sağlık sorunlarından da uzaklaştırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.




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