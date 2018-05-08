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08 Mayıs 2018 16:58

Ceyhan’da TÜBİTAK destekli Bilim Fuarı açıldı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan projelerle TÜBİTAK destekli Bilim Fuarı açıldı.

Ceyhan’da TÜBİTAK destekli Bilim Fuarı açıldı

08 Mayıs 2018 16:58

Fuarda 53 öğrenci ve 10 danışman öğretmen tarafından üretilen 20 farklı proje yer alıyor.


Ceyhan Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, gençlerin toplumun her alanında başarılı olmasını istediğini belirterek, “Hem teknolojide, hem bilişimde, hem de sportif ve kültürel faaliyetlerde öğrencilerin her zaman yanındayız. Bilim Fuarı’nda gençlerimizin emekleriyle, aylarca üzerinde çalışıp zekice ürettiği projeler Ceyhan’ın geleceği için umutlarımızı bir kez daha güçlendirdi” dedi.


Okul Müdürü Ömer Ala ise fuarda 53 öğrenci ve 10 danışman öğretmen tarafından 20 farklı proje ortaya koyduklarını söyledi.


Konuşmaların ardından davetliler, fizik, biyoloji, matematik ve çocuk gelişimi gibi bir çok alanda hazırlanan projelerin yer aldığı fuarı gezdi.


Okulda düzenlenen törene Ceyhan Belediye Başkan Vekili Ali Alper Boydak, Ceyhan Ticaret Odası yönetimi, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.




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