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Ceyhan'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 21 gözaltı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 21 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 21 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu ve kaçakçılığa karşı mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi. Bazı ev, iş yeri ve bir araçta yapılan aramalarda 55 gram eroin, 40 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, 10 gram bonzai, 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyette ifadeleri alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.

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