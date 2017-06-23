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23 Haziran 2017 15:48

Ceyhan’ın yeni Belediye Başkanı AK Parti’li Boydak oldu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde belediye meclisinde yapılan seçimde görevden uzaklaştırılan Alemdar Öztürk’ün yerine AK Parti’li Ali Alper Boydak, 22 oyla başkan vekili oldu.

Ceyhan’ın yeni Belediye Başkanı AK Parti’li Boydak oldu

23 Haziran 2017 15:48

Seçim sonrası konuşan Boydak, “Ceyhan artık birlik ve beraberlik istiyor. Tüm partilerin Ceyhan’a vereceği çok şey var. Onun için bu belediyeyi el birliğiyle hep beraber yöneteceğiz” dedi.


Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk’ün 15 Haziran’da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün Ceyhan Belediye Meclisi’nde Başkan Vekili Özcan Özal’ın yönetiminde ‘Ceyhan Belediye Başkan Vekilliği’ seçimi yapıldı. Murat Göğebakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen seçim, meclis üyelerinin oy kullanması ile başladı. AK Parti, Ali Alper Boydak’ı, CHP ise Süleyman Yontay’ı aday gösterdi. MHP ise seçimde aday çıkartmadı. Yaklaşık 30 dakika süren oy verme işleminin ardından oturumu yöneten Özal, oy sandığındaki oyları boşaltıp saymaya başladı. 31 üyenin oy kullandığı sandıkta 22 oyla AK Parti’nin adayı Ali Alper Boydak Ceyhan Belediye Başkan Vekili seçildi. Sandıktan 2 oy geçersiz olarak çıkarken, 7 oy ise CHP’nin adayı Süleyman Yontay adına çıktı.



“Ceyhan’ı hep birlikte kucaklayacağız”


Ali Alper Boydak yaptığı teşekkür konuşmasında oy veren herkese teşekkür ederek, “Zor ve sorumluluğu yüksek bir görevde bizi tercih ettiniz. İnşallah bu görevde elimden gelen gayreti göstereceğimi çekinmeyeceğimden herkes emin olsun. Bu sorumluluğun üstesinden gelmek için bireysel olarak başarılı olmanın mümkün olmadığının farkındayım. Tüm meclis arkadaşlarımızın görüş ve önerileriyle Ceyhan’ı kucaklayacağız. Elimizden geleni Ceyhan için yapacağız. Ceyhan artık birlik ve beraberlik istiyor. Tüm partilerin Ceyhan’a vereceği çok şey var. Onun için bu belediyeyi el birliğiyle hep beraber yöneteceğiz. Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını devraldığımızı unutmayacağız” dedi.


‘Ceyhan Belediye Başkan Vekilliği’ seçimine AK Parti Adana Milletvekilleri Necdet Ünüvar ile Mehmet Şükrü Erdinç’in yanı sıra AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut ve partililer de katıldı.



Öztürk partiden ihraç edilmişti


Alemdar Öztürk, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti’den Ceyhan Belediye Başkanı seçilmişti. Öztürk, eşini başkan yardımcılığı görevine getirdiği ve çeşitli yolsuzluk iddialarına konu olduğu gerekçesiyle 2016 yılının Ocak ayında ’kesin ihraç’ talebiyle AK Parti Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildi. 24 Mart’ta ise Öztürk’ün partiden ihraç edildiği açıklandı. Öztürk, 15 Haziran’da ise bakanlık tarafından görevden uzaklaştırıldı.




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