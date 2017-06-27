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27 Haziran 2017 11:17

Ceylan ve Busenaz’a çifte bayram

Türkiye Sakatlar Derneği Adana Şubesi, iki engelliye akülü tekerlekli sandalye vererek, çifte bayram yaşamalarını sağladı.

Ceylan ve Busenaz’a çifte bayram

27 Haziran 2017 11:17


Yamaçlı Mahallesi’nde oturan Ceylan Türeyici ile Serinevler Mahallesi’nde ikamet eden Busenaz Özmü’nün bayram sevinci, Türkiye Sakatlar Derneği Adana Şubesi’nden gelen müjdeyle ikiye katlandı. Türeyici ve Özmü, dernek başkanı Nedim Çokseyrek’in kendilerine teslim ettiği akülü tekerlekli sandalyeye kavuşmanın sevincini yaşadı.


Başkan Çokseyrek, yardımlaşma olgusunun toplumsal yaşamda çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Yardımlaşma ve dayanışma insani değerlerin en olmazsa olmazlarındandır. Birlikte yaşamanın getirdiği sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklarımızdan birisi de yardımlaşmaktır. Bir kez daha birlikte idrak ettiğimiz Ramazan Ayı ve birlikte kutlamaya başladığımız Ramazan Bayramı’nda imkanlarımız doğrultusunda iki engelli kardeşimizi sevindirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.




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