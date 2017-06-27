Ceylan ve Busenaz’a çifte bayram

Yamaçlı Mahallesi’nde oturan Ceylan Türeyici ile Serinevler Mahallesi’nde ikamet eden Busenaz Özmü’nün bayram sevinci, Türkiye Sakatlar Derneği Adana Şubesi’nden gelen müjdeyle ikiye katlandı. Türeyici ve Özmü, dernek başkanı Nedim Çokseyrek’in kendilerine teslim ettiği akülü tekerlekli sandalyeye kavuşmanın sevincini yaşadı.

Başkan Çokseyrek, yardımlaşma olgusunun toplumsal yaşamda çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Yardımlaşma ve dayanışma insani değerlerin en olmazsa olmazlarındandır. Birlikte yaşamanın getirdiği sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklarımızdan birisi de yardımlaşmaktır. Bir kez daha birlikte idrak ettiğimiz Ramazan Ayı ve birlikte kutlamaya başladığımız Ramazan Bayramı’nda imkanlarımız doğrultusunda iki engelli kardeşimizi sevindirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.