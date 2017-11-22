Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 11:05

Cezaevi arama kurtarma ekibi "CEKUT" hayat kurtaracak

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki ceza infaz kurumunda görev yapan 25 personel herhangi bir olay, kaza ile deprem, sel gibi afetlerde anında müdahale etmek için Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’nden ‘Arama Kurtarma Ekip Eğitimi’ aldı.

Cezaevi arama kurtarma ekibi

22 Kasım 2017 11:05

Adana Cezaevi Kurtarma Timi (CEKUT) adı verilen ekip, bölge il ve ilçelerde yaşanabilecek doğal afetlerin yanı sıra ceza infaz kurumlarında isyan, yangın gibi olaylara anında müdahale ederek hayat kurtaracak.


Adalet Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar ve Erzurum ile birlikte pilot il seçilen Adana’da, Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Adana E Tipi Kapalı, Adana Açık ve F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları’nda görev yapan infaz koruma memuru, aşçı ve teknisyenlerden oluşan 25 personel, gönüllü olarak CEKUT’a seçildi. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nce yapılan işbirliği sonucunda 25 ceza infaz kurumu çalışanına, AFAD İl Müdürlüğü’nde 5 gün boyunca ‘Arama Kurtarma Ekip Eğitimi’ verildi.


İlk olarak teori eğitimi alan cezaevi çalışanları, daha sonra yüksekten inme, kuyudan-çukurdan kazazede çıkarma, enkazdan canlı kurtarma gibi uygulamaları tek tek yaparak öğrendi. Müdahale sırasında kullanacakları kesici ve delici aletler, kesme cihazları gibi kurtarma ekipmanlarının tanımı ve kullanım yöntemlerini de öğrenen CEKUT ekibi, verilen eğitimi başarıyla tamamladı.



"Bölgenin önemli arama kurtarma ekiplerinde biri olacak"


Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Erkan Ünlü ile birlikte AFAD’da verilen eğitimi yerinde inceleyerek CEKUT ekibinin ‘kuyudan canlı çıkarma’ tatbikatını izledi. Pilot bölge olarak seçilen Adana’da ceza infaz kurumu personeline verilen arama kurtarma eğitiminin çok önemli olduğunu belirten Başsavcı Ali Yeldan, “Adana CEKUT, hem cezaevlerimiz hem Adana’mız hem de bölgemizde yangın, sel, deprem gibi doğal afetlerde önemli görevler ifa edecek. Bu eğitimlerin AFAD’ın ev sahipliğinde yapılmış olması bizim için çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



"Toplama yararlı işler yapmayı sürdüreceğiz"


Arama kurtarma eğitimi verilecek çalışan sayısını zamanla arttıracaklarını kaydeden Yeldan, yapacakları çalışmalar ve tatbikatlarla CEKUT ekibinin deneyim tecrübe kazanacağını vurgulayarak, “Kriz anında, ani müdahalede insanlara yardım etmek hayati önem taşıyor. CEKUT çekirdeği daha da gelişip cezaevlerimizdeki memurlarımız da buna eşlik edecek. Bölgenin en önemli arama kurtarma ekiplerinden biri olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek. Cezaevlerimizin topluma yardım yönü her zaman önemli. Bu çalışmalarla birlikte toplumumuza her zaman yararlı işler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
18
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç