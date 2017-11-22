Cezaevi arama kurtarma ekibi "CEKUT" hayat kurtaracak

Adana Cezaevi Kurtarma Timi (CEKUT) adı verilen ekip, bölge il ve ilçelerde yaşanabilecek doğal afetlerin yanı sıra ceza infaz kurumlarında isyan, yangın gibi olaylara anında müdahale ederek hayat kurtaracak.

Adalet Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar ve Erzurum ile birlikte pilot il seçilen Adana’da, Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Adana E Tipi Kapalı, Adana Açık ve F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları’nda görev yapan infaz koruma memuru, aşçı ve teknisyenlerden oluşan 25 personel, gönüllü olarak CEKUT’a seçildi. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nce yapılan işbirliği sonucunda 25 ceza infaz kurumu çalışanına, AFAD İl Müdürlüğü’nde 5 gün boyunca ‘Arama Kurtarma Ekip Eğitimi’ verildi.

İlk olarak teori eğitimi alan cezaevi çalışanları, daha sonra yüksekten inme, kuyudan-çukurdan kazazede çıkarma, enkazdan canlı kurtarma gibi uygulamaları tek tek yaparak öğrendi. Müdahale sırasında kullanacakları kesici ve delici aletler, kesme cihazları gibi kurtarma ekipmanlarının tanımı ve kullanım yöntemlerini de öğrenen CEKUT ekibi, verilen eğitimi başarıyla tamamladı.

"Bölgenin önemli arama kurtarma ekiplerinde biri olacak"

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Erkan Ünlü ile birlikte AFAD’da verilen eğitimi yerinde inceleyerek CEKUT ekibinin ‘kuyudan canlı çıkarma’ tatbikatını izledi. Pilot bölge olarak seçilen Adana’da ceza infaz kurumu personeline verilen arama kurtarma eğitiminin çok önemli olduğunu belirten Başsavcı Ali Yeldan, “Adana CEKUT, hem cezaevlerimiz hem Adana’mız hem de bölgemizde yangın, sel, deprem gibi doğal afetlerde önemli görevler ifa edecek. Bu eğitimlerin AFAD’ın ev sahipliğinde yapılmış olması bizim için çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Toplama yararlı işler yapmayı sürdüreceğiz"

Arama kurtarma eğitimi verilecek çalışan sayısını zamanla arttıracaklarını kaydeden Yeldan, yapacakları çalışmalar ve tatbikatlarla CEKUT ekibinin deneyim tecrübe kazanacağını vurgulayarak, “Kriz anında, ani müdahalede insanlara yardım etmek hayati önem taşıyor. CEKUT çekirdeği daha da gelişip cezaevlerimizdeki memurlarımız da buna eşlik edecek. Bölgenin en önemli arama kurtarma ekiplerinden biri olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek. Cezaevlerimizin topluma yardım yönü her zaman önemli. Bu çalışmalarla birlikte toplumumuza her zaman yararlı işler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.