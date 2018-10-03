Cezaevi firarisi hırsız yakalandı

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Mehmet Şen cezaevine girdi. Ancak hükümlü cezaevinin açık bölümüne geçince bir süre sonra kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri de firari hükümlünün merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Polis, düzenlediği operasyonla Mehmet Şen'i yakaladı ancak üzerinde kimlik olmadığı için kendisinin Mehmet Şen olmadığını ileri sürdü. Emniyete götürülüp parmak izi çalışması yapılan zanlının Mehmet Şen olduğu belirlendi.

Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.