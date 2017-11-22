Cezaevi firarisi polisi görünce ailesini rehin aldı

Olaydan 2 saat sonra firari, eve biber gazı atılarak etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri cezaevi firarisi ve 9 yıl hapis cezasıyla aranan Fatih Bal’ın Gazipaşa Mahallesi’nde evine geldiğini öğrendi. Polis firariyi yakalamak için eve baskın düzenledi. Polisin geldiğini gören Bal, ruhsatsız tabancasını kafasına dayayıp yanında bulunan ailesini öldürmekle tehdit etti. Bunun üzerine polis geri çekilip olay yerine özel harekat polisi çağırdı. Özel harekat polisleri evin bulunduğu sokağı ulaşıma kapatıp geniş güvenlik önlemi aldı. Ancak cezaevi firarisi bir türlü ikna olmadı. Bunun üzerine eve operasyon için düğmeye basan özel harekat polisi, balkondan girip içeri biber gazı atarak firariyi etkisiz hale getirdi. Cezaevi firarisi özel harekat polisi tarafından yakalandı. Balkondan çıkartılan firari gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Evde bulunan 3 kadın da çıkarıldı. Gazdan etkilenen kadınlardan birine ambulansta müdahale edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.