Cezaevi iftarında ilahi ve marşlar mest etti

İftar programında ilahi ve şehitler için marşlar okuyan müftülük korosu, iftara katılanları mest etti.

Ramazan ayının anlam ve önemine uygun olarak ceza infaz kurumunda bulunan yaklaşık 200 hükümlü ile bir araya gelen protokol üyeleri, onlarla birlikte iftar açtı.

Etkinlikte konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Ramazan ayının hayırlar getirmesini diledi. Yeldan, “Bu mübarek günde bizlerle iftar bereketini paylaştığınız için hepinize şükranlarımızı sunuyorum. Her gün bir umutla uyanan, geleceğe umutla bakan, ailelerine, çocuklarına, eşlerine ümit vermeye çalışan değerli hükümlü kardeşlerimizin iyilik ve güzelliklerle dolu bir hayatla buluşmalarını diliyorum. Bu mübarek günde dualarımızı kabul olması dileklerimizle, Ramazan ayının milletimize, memleketimize, İslam alemine ve tüm Müslümanlara ferahlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Bu iftar akşamını organize eden cezaevi yönetimine ve çalışanlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Duaların okunması ve Kuran tilavetinin ardından Adana İl Müftülüğü İlahi Korosu, bir dinleti sundu. İftar programında koronun şehitler için söylediği marşlar ve ilahiler, etkinliğe katılanları mest etti. Vali Demirtaş ve Başsavcı Yeldan ile beraberindekiler, söylenen marşlara alkışlarla eşlik etti.

Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda açık alanda Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ve kent protokolü ile ceza infaz kurumu idarecileri katıldı.