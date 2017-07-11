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11 Temmuz 2017 17:21

Cezaevi otobüsü kaza yaptı, mahkumlar kaçmasın diye jandarma önlem aldı

Adana’da içerisinde mahkumların bulunduğu cezaevi otobüsü ile bir otomobil kaza yapınca, jandarma ekipleri mahkumlar kaçmasın diye uzun namlulu silahlarla otobüsün kapısının önünde önlem aldı.

Cezaevi otobüsü kaza yaptı, mahkumlar kaçmasın diye jandarma önlem aldı

11 Temmuz 2017 17:21


Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 EMB 19 plakalı otomobil, Çukurova ilçesi, Turgut Özal Bulvarı’nda direksiyon hakimiyetini kaybedip sol tarafında ilerleyen 33 NNJ 77 plakalı cezaevi otobüsüne sürttü. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonucu otomobil sürücüsü ile cezaevi otobüsü sürücüsü tutanak tutarken, mahkumlar kaçmasın diye de jandarma ekipleri uzun namlulu silahlarla otobüsün kapısının önünde önlem aldı. Kazayı öğrenen polis ekipleri de önlem almak için kaza yerine geldi.


Tutanak tutulduktan sonra ise araçlar olay yerinden ayrıldı.




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