ÇGC korosu türkülerle coşturdu

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Türk Halk Müziği Korusu’nun sazlard; Murat Dönertaş, Ahmet Topraksuyu, Ayşe Coşar, Erhan Balsoy ve levent Tutak, bendirde; Şemsettin Özdağ, gitarda; Batu Kore, ritimde; Yusuf İncefikir ve Emin Erortak, neyde; Ferhan Gültekin, kemanda; Barbaros Elkan, Udi Yaşar Delice ve kaşıkta; Melahat Ateş’ten oluşan saz heyeti, şef Murat Kozan yönetiminde, seçme eserlerden oluşan türkülerle, izleyenlere kimi zaman hüzünlü, kimi zaman coşkulu anlar yaşattı.

Konser sonrası bir konuşma yapan ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, sosyal sorumluluk projeleriyle birlikte, kültür ve sanata önem verdiklerini söyleyerek, “Hem Türk Sanat Müziği hem de Türk Halk Müziği koromuz bu anlamda sadece bizlere değil, yeri geldiğinde huzur evinde, hastanelerde, belediyelerin çeşitli organizasyonlarında, Mehmetçik Vakfının etkinliklerinde de konserler veriyor. Sanata ve sanatçıya verdiğimiz önemin yanı sıra sosyal aktivitelerle sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.