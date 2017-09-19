ÇGC’de ‘Kent Muhabirliği Uygulamalı Eğitim Programı’ devam ediyor

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Lokali’nde verilen seminerin ikinci gününde Hürriyet Gazetesi Yazıişleri Müdürü Erdal Fernergiz sayfa tasarımı konusunda bilgi verdi.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, ÇKA desteğiyle gerçekleştirilen teknik eğitim seminerleriyle gazeteci meslektaşların yanı sıra bu alanda gelecekte de basın mesleğinde yer almayı düşünerek eğitim alan gençlere de katkı sunmayı amaçladıklarını bildirdi.

Esendemir, gazeteciliğin önemi ve sorumlulukları hakkında bilgi vererek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve bunu en uygun koşullar içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak için çaba gösterdiklerini, eğitim seminerlerini bu kapsamda genişleterek sürdüreceklerini kaydetti.

Sayfa tasarımı konusunda bilgi veren Hürriyet Gazetesi Yazı işleri Müdürü Erdal Fernergiz de gazeteciliğin günümüzde iyi ve güçlü içerik yanında estetiğe de gereken önem veren bir niteliğe kavuştuğunu, bunun da sayfa tasarımı konusunda daha hassas hareket etmeyi zorunlu kıldığını söyledi.

Fernergiz, başarı için dikkat, kendini sürekli olarak geliştirmek, okumak, haber ve fotoğrafların uyumunu sağlamak, fotoğrafların, başlık ve spotların bütünlük içerisinde okuyucuyu kolayca sayfayı okuyacak şekilde sunmak gerektiğini anlattı.

Erdal Fernergiz, sayfa tasarımını gerçekleştirmenin iyi bir operatörlük, sayfa sekreterliği ve redaktörlüğü de kapsadığını bildirdi.

Seminerin ikinci bölümünde ÇGC Mali Sekreteri Mutlu Mete’nin yönetiminde gazeteciler İsmail Çevik, Vedat Zöhre ve Mustafa Arık da mesleki tecrübelerini anlatarak, katılımcılarla interaktif eğitim çalışması sergilediler.

Seminerin bundan sonraki bölümlerinde, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca (Köşe Yazarlığı), TGF Genel Sekreteri ve ASGD Genel Başkanı İbrahim Erdoğan (Haber Yazma Teknikleri) konularında bilgi verecek.