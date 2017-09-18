ÇGC’den gazetecilere meslek içi eğitim

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Lokali’nde başlayan seminerin ilk gününde Mustafa Arık ‘Foto Muhabirliği’, ÇGC Mali Sekreteri Mutlu Mete ‘Röportaj’ konusunda eğitim verdi.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir seminerin açılış konuşmasında, “ÇKA desteğiyle başlattığımız bu eğitim seminerlerini bundan sonra da sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu seminerle arkadaşlarımızın bilgilerini tazelemek, meslek içi eğitimi yerine getirmek hem de mesleki dayanışmayı sağlamak için buradayız. Eğitim faaliyetimize destek veren ÇKA’ya teşekkür ediyoruz” dedi.

Esendemir, eğitim faaliyetlerinin 4 gün süreceğini, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ’Köşe Yazarlığı’, TGF Genel Sekreteri ve ASGD Genel Başkanı İbrahim Erdoğan ’Haber Yazma Teknikleri’, Hürriyet Gazetesi Çukurova Bölge Yazı İşleri Sorumlusu Erdal Fernergiz ve ÇGC Üyesi Şahin Çoban ’Sayfa Tasarımı’ konularında bilgi vereceğini ve seminerin son günü sertifika töreni düzenleneceğini kaydetti.

Mustafa Arık, foto muhabirliğinin gazetecilik mesleği içerisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu, bu alanda başarılı olabilmek için teknik donanımların yanı sıra istekli, mücadeleci, araştırmacı ve sorgulayıcı olmak gerektiğini anlattı.

Foto muhabirinin iyi bir fotoğrafçı olduğu kadar iyi bir muhabir de olması için sürekli kendini geliştirmesinin önemini vurgulayan Arık, örnek fotoğraflar üzerinden yaptığı sunumunda dikkat edilmesi gereken unsurları belirtti.

Mutlu Mete de röportajın gazetecilikte ayrıcalıklı bir yeri bulunduğunu, başarılı olmak için; iyi bir gözlem yeteneğine, araştırmaya, okumaya, incelemeye, haberciliğin gereklerini yerine getirip yaratıcılıkla ve yeniden kurgulayarak, zengin, akıcı, merak uyandıracak şekilde konuyu işlemek gerektiğine vurgu yaptı.

Gazeteciliğin ana unsurunun kamuoyunu bilgilendirmek olduğunu ifade eden Mete, doğru sorularla merak edilenleri, araştırmalarla, görseller ve diğer unsurlarla tanıklık yapılarak iyi bir kurgu ve öykülemenin gerçekleştiği röportajın amacını gerçekleştirebileceğini, okuyucuyu, izleyiciyi veya gerçekleştirilen röportajın dinleyiciyi de olayların içine katabileceğini kaydetti.

Seminere gazetecilerin yanı sıra Ç.Ü.İletişim Fakültesi, Ç.Ü. Meslek Yüksek Okulu ve İletişim Meslek Lisesi öğrencileri de katıldı.