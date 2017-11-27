ÇGSA, geleceğin müzisyenlerini yetişiyor

ÇGSA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kütük, atölyenin yüzlerce müzikseveri sanatla iç içe sosyal bir ortamda buluşturduğunu ifade ederek, “Amacımız çocuklarımızı gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmaktır. Çocuklarınızı müziğe ve spora teşvik edin” dedi.

ÇGSA, Başkan Yardımcısı Yalçın Kütük, Genel Sekreter Melike Kara başta olmak üzere her branşa hakim 5 profesyonel eğitimci, öğrencilerine piyano, keman, gitar, bağlama, ney, akordiyon, org ve şan gibi müzik enstrümanları dersleri veriyor. Dernek, 1 yıl süren müzik eğitimlerinden başarıyla mezun olan öğrencilere de sertifika veriyor. Yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteren ÇGSA bugüne kadar yüzlerce müzisyen yetiştirerek bunları konservatuvar, müzik okulları, eğitim fakültesi ve güzel sanatlara gönderiyor.

Müzik kötü alışkanlıklardan koruyor

Okullarda toplu müzik dersleri de verdiklerini ifade eden Ali Kütük, müzik atölyelerinin öğrenci ve veliler için büyük bir şans olduğunu söyledi.

Kütük, çocukların ve gençlerin gelişimine imkan sağlayarak, müzikle iç içe olarak donanımlı bireyler olması için çabaladıklarını belirterek, “Öğrencilerimizin faydalandığı atölyemizde oluşturdukları korolarla, önemli günlerde konserler düzenleyerek çocukların profesyonel anlamda müzik hayatına giriş yapmalarına da olanak sağlıyoruz. Kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılan çocuklar, geleceğin ünlü müzisyenleri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. ÇGSA olarak gençliğin geleceği için gece gündüz ivme kaydederek modern, kültürel ve sanatsal anlamda da önemli atılımlara ev sahipliği yaptığımız için buda bizlere huzur ve mutluluk veriyor” şeklinde konuştu.