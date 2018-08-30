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30 Ağustos 2018 16:50

CHP Adana milletvekilleri Metro RTV’de

CHP Adana milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut, Burhanettin Bulut ve Orhan Sümer Metro Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.

CHP Adana milletvekilleri Metro RTV’de

30 Ağustos 2018 16:50

Ş’yi ziyaret etti.


Metro RTV Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Sekin’i ziyaret eden CHP Adana milletvekilleri Metro TV’nin objektif yayıncılık anlayışı, yayın politikası ve Adana duyarlılığından ötürü teşekkür etti.


Milletvekilleri Metro TV Yönetim Kurulu Başkan ve personelinin 30 Ağustos Zafer Bayramlarını kutladı.


Metro RTV Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Sekin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda gerçekleşen bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyaretlerinden dolayı CHP Adana milletvekillerine teşekkür etti.




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