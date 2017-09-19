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19 Eylül 2017 10:32

CHP Çukurova ilçe yönetiminde toplu istifa

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çukurova İlçe Başkanı Yüksel Erdoğan, beraberinde 9 yönetici ile parti içi görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

CHP Çukurova ilçe yönetiminde toplu istifa

19 Eylül 2017 10:32


CHP Çukurova İlçe Başkanı Yüksel Erdoğan, sabah saatlerinde parti binasında basın toplantısı düzenledi.


Toplantıda konuşan Başkan Erdoğan, ‘Muhtarlık Bölgesi Delege ve Önseçmen’ seçimlerini tamamladıklarını fakat seçimlere belediyeden aldığı gücü, parti üzerinde kullanan ve bu sayede örgüt yönetimlerine hakim olmak isteyen bir anlayışın gölgesinin düştüğünü belirterek, “Bir belediye başkanımız, başka bir ilçenin mahalle delege seçimlerinde liste çıkararak, adeta aday gibi çalışmış ve belediyenin olanaklarını bu süreç için seferber etmiştir. Bu durum da gösteriyor ki önümüzdeki günlerde yapılması planlanan mahalle delege seçimlerinde aynı sorunları yaşayacağız” diye konuştu.


Göreve geldiği günden bugüne kadar koltuklarla değil CHP’nin ilkelerine bağlı kalmak için çaba gösterdiğini kaydeden Erdoğan, “Bizler, şu ana kadar parti yöneticileri olarak, CHP iktidarı için üstün bir gayretle çalıştık. Şu andan itibaren ise CHP birer üyesi olarak aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Belediye imkanları ve etik dışı yöntemler ile, parti örgütleri üzerinde kurulmaya çalışılan tahakkümü reddediyoruz” dedi.


Öte yandan CHP Çukurova İlçe Başkanı Yüksel Erdoğan, parti içerisindeki görevlerinden ilçe saymanı Hayati Saplık, ilçe bilişim sekreteri Faruk Aydın, ilçe yönetim kurulu üyesi Gürsel Akarsu, ilçe yönetim kurulu üyeleri, Meral Çelik Tohumcuek, Sebiha Keskin, Murtaza Kulu, yedek üye Özgür Altıok ve Faruk İpek ile birlikte istifa ettiklerini bildirdi.




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