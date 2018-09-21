CHP Çukurova THM Korosunda yeni dönem başladı

CHP Çukurova İlçe Başkan Zihneti Emre, sevdaları, aşkları, kavuşmaları, acıları, kederleri, hasretleri; kimi zaman da kahramanlık öykülerini anlatan Türk Halk Müziğinin kültürümüzde önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi “müzik, yşmın bir prçsı değil kendisidir. Yni ‘hyt müziktir.' Müzik ile lksı oln tek vrlık, insndır. Müziksiz bir hyt d zten mevcut değildir” İşte bunun için CHP Çukurova İlçe Başkanlığı Türk Halk Müziği Korosunu oluşturduk, dileyen herkes çalışmalarımıza katılabilir" dedi.

CHP Çukurova İlçe Başkanlığı Sanat Yönetmeni ve THM Korosu Şefi Okay Şenel, Türk Halk Müziğinin dinlendikçe sevilen, sevildikçe söylenen bir müzik türü olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık beş yıldır çalışmalarımızı sürdürdüğümüz Cumhuriyet Halk Partisi Çukurova İlçe Başkanlığı Korosunun yeni dönem çalışmalarına başladık. Her hafta çarşamba günü saat 18.00'de Çukurova ilçe başkanlığı binamızda sürdürdüğümüz çalışmalarımız halka açıktır, dileyen, isteyen hemşerilerimiz çalışmalarımıza katılabilir" diye konuştu.