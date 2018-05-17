CHP Milletvekili Tümer: “Sarıçam’daki stad inşaatı neden bitmiyor?”

Döneme ait genel kurulun son gününde Adanalı sporseverlerin stadyum sorununa değindi. Tüme,, Sarıçam ilçesinde yapımı devam eden tesislerin hala neden bitirilemediğini sordu.

Yapımına 2014 yılında başlanan ve 2016 yılında hizmete açılacağı belirtilen Adana’nın Sarıçam ilçesindeki stadyum inşaatının 2018 yılının ortalarına gelinmesine rağmen hala bitmediğini belirten Tümer, “Stadyumun 2018-2019 futbol sezonuna yetişeceğine yönelik yeni açılış tarihi açıklamaları da havada uçuşmadan tesisin açıldığını duyurmak daha elzemdir” diye konuştu.

33 bin seyirci kapasiteli, 140 milyon liralık proje maliyetli stadyum inşaatının gecikmesinin maliyetleri de artırdığını kaydeden Tümer, meclis kürsüsünde şunları söyledi:

“Türkiye’nin birçok kentinde yapımına başlanan ve kısa sürede tamamlanarak hizmete açılan stadyumlar olmasına rağmen Adana’nın Sarıçam ilçesinde yaklaşık 5 yıldan bu yana inşaat aşamasında kalan stadyum neden bitirilmemektedir? Adanalılar ve futbolseverler her yıl yeni bir açılış tarihi verilen ve adeta yılan hikayesine dönen 102 dönüm arazi üzerine planlanan spor tesisiyle ilgili umudunu kesmek üzeredir. Adanaspor ve Adana Demirspor’un mücadele ettiği 2017-2018 1. Lig futbol sezonu 19 Mayıs Cumartesi günü sona erecek, 2018-2019 sezonu ise 10 Ağustos 2018’den itibaren yapılacak maçlarla başlayacaktır. Stadyumun 2018-2019 futbol sezonuna yetişeceğine yönelik yeni açılış tarihi açıklamaları da havada uçuşmadan tesisin açıldığını duyurmak daha elzemdir. Ayrıca Adanalılar, tarihi 5 Ocak Stadyumu’nun da teknolojiyle donatılıp kapasitesinin artırılarak hizmete devam etmesini beklemektedir.”