CHP ve HDP’li vekiller panelde bir araya geldi

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Adalet ve Barış” konulu panelde buluşan üçlü, Türkiye’deki adalet ve insan hakları üzerine eleştirilerde bulundu.

İHD Eş Başkanı Eren Keskin, Türkiye’nin uluslararası açısından bugüne kadar olmadığı kadar kötü bir noktada olduğunu savunarak “Türkiye’nin eski bakanına Amerika’da tutuklama kararı çıkarıldı. Cumhurbaşkanı dün ’burnuma kötü kokular geliyor’ diyor. Demek ki bunun devam edeceğini, yayılacağını, kendilerine kadar uzayacağını biliyorlar” dedi.

CHP Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise insan hakları savunuculuğunu ibadet olarak gördüğünü kaydederek “Bana Saadet Partisi’nden HAS Parti’ye, oradan da CHP’ye geçtim diye ’daldan dala geziyorsun’ diye laf söylüyorlar. Benim amacım elimizle düzeltecek fırsat arıyoruz. Siyasetle bu yaşanılanlara bir yön verme derdindeyiz. En son Myanmar’dan, Arakan’dan gelen fotoğraflar, yanmış insan cesetleri, göçler bunlar bizim içimizi karartıyor. Her şeyi ayırmak zorundayız. En son FETÖ meselesinde aile boyu infazlara gidiyor. Babası FETÖ’den alınıyor, oğlu işten atılıyor, kızın maaşı kesiliyor, bunlar yanlış. Müthiş bir sivil ölüm dediğimiz hadise gerçekleşiyor ve buna çok duyarsız kalıyoruz. Dün de bunlar yaşandı. Bundan sonra da yaşanacak gibi. Örnek olarak Zaman Gazetesi daha önce bu işin başını çekti. En büyük yargısız infazları yaptı ancak bize düşen Zaman’a karşı da bir hata yapılıyorsa biz buna da ses çıkarmalıyız. CHP adalet için yürüdü ya herkes için adalet dedi ya bunu her kesime yayabilirsek başarılı olabiliriz. Biri haksızlığa uğruyorsa kimliğine, yaşam tarzına, inancına bakmadan onun için ayağa kaldığınız zaman büyük işler yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da Türkiye’de hiçbir iktidar döneminde tam anlamıyla adalet olmadığını öne sürerek, “Farklı şekilde adil olmayan, barıştan uzak siyasi politikalar olduğunu biliyoruz. Adaletsizliğin bu kadar vahim düzeyde seyretmesi sadece iktidarlara bağlı değil aynı zamanda devlet politikasının, devlet yaklaşımın iktidarlar ve siyasi partiler üzerinden etkisini incelemek gerekiyor” diye konuştu.