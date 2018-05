CHP’li belediye iptal etti, Ceyhan Belediyesi yaptı

Fettah Can’ın CHP’li belediyenin konserinin iptal etmesine tepki gösteren Ceyhan Belediyesi ücretsiz halk konseriyle ünlü sanatçıyı vatandaşlarla buluşturdu. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konserde konuşan Ceyhan Belediye Başkan Vekili Ali Alper Boydak, Mehmetçiğe destek vermek maksadı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile giden sanatçıların arasında yer alan değerli sanatçımız Fettah Can’ın CHP’li bir belediye tarafından konserinin iptal edildiğini söyledi.

Can’ın ve diğer sanatçıların Mehmetçiğe destek için orada bulunduğunu belirten Boydak, ’’Sanatçılar özgür ruhlu insanlardır. Sanatçılarda her zaman milli ve dik duruşunun bulunması lazım. Memleket ve millet meselesi olunca her türlü şeyi bir tarafa atarak memleketi ve milleti için bir noktada duruş sergilemesi bizler için önemlidir. CHP’li bir belediyenin bu şekilde almış olduğu kararı doğru bulmuyoruz. Biz, ordumuzun, milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanında olan sanatçılarımızın yanındayız. Bu vatan için onuru ile mücadele veren Mehmetçiğimize moral vermek üzere yapılan her türlü programı tüm kalbimizle destekliyoruz. Bu bağlamda Ceyhan Belediyesi olarak Türk müziğinin sevilen sanatçısı Fettan Can kardeşimizi şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk’’ dedi.

Konserde sahne alan Fettah Can, sevilen şarkılarını Ceyhanlılar için söyleyerek hayranlarına romantik bir akşam yaşattı. Can, kendi yazdığı ve ünlü şarkıcılar tarafından seslendirilen eserlerini bu kez Ceyhanlılar için söyledi. Hareketli parçalarıyla dinleyenleri coşturan şarkıcı, konserde zaman zaman da dinleyicilerine duygusal anlar yaşattı. Kendine has üslubuyla beğeni toplayan sanatçı, sahne performansı ve neşeli tavırlarıyla sevenlerinin gönlünü fethetti.