CHP’li kadınlardan “Cumhuriyet ve Kadın” çalıştayı

CHP Adana İl Kadın Kolları’nın düzenlediği “Cumhuriyet ve Kadın” çalıştayı Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Adana İl Örgütü, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları, partililer ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başladı.

Çalıştayın açış konuşmasını yapan CHP Adana İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Yılmaz, Cumhuriyetin ilanının ardından kadının elde ettiği hakları sıralayıp, kadınların toplumsal yaşamdaki yerini istatistiklerle anlattı. Yılmaz, her dört kadından sadece birinin çalıştığını, çalışanların yüzde 40‘ının tarımda istihdam edildiğini, eğitimli olan her 3 kadından 2’sinin işsiz olduğunu, iş bulan kadınların erkeklerden daha düşük ücretlerle çalıştırıldığını, çalışan, çocuk doğuran ve büyüten kadınların ev işlerinden de sorumlu olduğunu vurguladı.

Belediye başkanları arasında kadın oranının yüzde 2.9, belediye meclis üyesi oranının yüzde 10.7 olduğunu dile getiren Yılmaz, kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu tekstil sektöründe iki kişiden biri kadın olduğunu, her 100 kadından 36’sının şiddete maruz kaldığını, siyasi parti örgütlenmelerinde kadın üyelere karar verme mekanizmalarında yer tanınmadığını belirterek, “Kadının devlet yönetiminde, sosyal yaşamda etkin rol almadığı bir toplumun ilerlemesinden, çağdaş olmasından bahsedilemez” diye konuştu.



Parlamenter sistemi yok etmek isteyenler Cumhuriyet kadınlarınca bertaraf edilecek

CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, kadınların ülkenin kurtuluş sürecinde ve Cumhuriyetin kuruluşunda oynadığı rolün önemine vurgu yaptı. Parlamenter sistemi yok etmeye yönelik girişimlerin de yine kadınlar tarafından bertaraf edileceğine inandığını kaydeden Barut, “15 yıllık AKP iktidarı döneminde topluma dayatılan kadınları ikincilleştiren bakış açısını da siz Cumhuriyet kadınlarının değiştireceğine inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleştirdiği en büyük devrimin, yurttaş olamayan, bir tek insandan emir alarak yaşayan insanları dönüştürmesi olduğunu ifade ederek, karşı devrimcilerin insanları birey yapan bu devrimlere karşı önemli adımlar attığına işaret etti. Karalar, “Eğer karşı devrim başarıya ulaşırsa en çok kadınlar kaybeder. Bu nedenle Cumhuriyet kadınlarının mücadelesine sonsuz destek vermek gerekiyor” ifadelerini kullandı.



"CHP, kadın hakları için sonuna kadar mücadele edecek"

Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediye başkanlarıyla, örgütleriyle, kadın ve gençlik kollarıyla demokrasi ve Cumhuriyet mücadelesini sonuna kadar götüreceğini ifade eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de Cumhuriyet var olduğu sürece kadınların hakları için de sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. CHP’li belediyelerin her konuda olduğu gibi kadınlar konusunda da hassas davrandığını vurgulayan Çetin, “CHP’li belediyeler her alanda olduğu gibi kadınların da yaşam standartlarını yükseltecek, kadınları özgürleştirecek hem de ekonomik anlamda özgürleşmelerini sağlayacak uygulamalara imza atmaktadırlar” diyerek Çukurova Belediyesi’nin kadınlara yönelik gerçekleştirdiği ve yaşama geçirmeye hazırlandığı projelerini anlattı.

11 çocuğun yanarak can verdiği Aladağ’da ailelerle yaptıkları görüşmeleri anlatan CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Nevin Zaimoğlu, 4+4+4 eğitim sistemiyle ve taşımalı eğitimle çocukların okumasının engellendiğini söyledi. Zaimoğlu, “Cumhuriyetin evlatları olarak geleceğe dair çocuklarımıza borçlarımıza çok borcumuz var. Kurtuluş mücadelesinde Nene Hatunların, Kara Fatmaların verdiği mücadeleyi bugün biz vermek zorundayız” şeklinde konuştu.