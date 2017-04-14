CHP’lilerin AK Parti’li Sarı ilgisi

Hükümetin Çevre ve Şehircilik Bakanı, AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, Karataş ilçesinde CHP’lilerin ilgisiyle karşılaştı.

Halka anayasa değişikliği paketi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatmaya devam eden Sarı, Karataş ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında CHP Karataş ilçe binası balkonundan el sallayan CHP’liler, AK Parti’li Sarı’yı ilçe binasına davet etti. Sarı da CHP’lileri kırmayarak daveti kabul etti.

Sarı’ya kahve ikramında bulunan CHP’liler, Bakanlığı döneminde Adana’ya ve Karataş’a yaptığı destekten ötürü de teşekkür ettiler.