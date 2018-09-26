Çiftçi hükümlülerden yerli üretime destek

Adana'da Türkiye'nin en büyük sulu tarım açık ceza infaz kurumunda üretim yapan “Çukurova'nın çiftçi hükümlüleri”, bir yandan yerli üretime ve ekonomiye katkı sağlarken bir yandan da cezalarını çekiyor. Buğday, soğan, karpuz, kavun, fıstık, mandalina ve sebze üretimi yapan hükümlülerin yetiştirdiği ürünler, Adana Adliyesi'nde görev yapan hakim ve cumhuriyet savcıları ile yargı çalışanlarına da satılıyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın girişimleriyle 20 yıl aradan sonra tahliye edilerek Türkiye'nin en büyük açık tarım ceza infaz kurumu haline getirilen Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu Akkapı Tarım Tesislerinde, yılda 3 defa ürün verebilecek şekilde yöreye uygun organik ve ekolojik lisanslı tarım ürünü yetiştiriliyor. Hasat edilen ürünler, çeşitli illerdeki ceza infaz kurumlarına gönderilirken, tesiste büyük ve küçükbaş hayvancılığı, lisanslı sera üretimi, örtü altı tarım, fidan ve çiçek yetiştiriciliği yapılması için de çalışmalar sürüyor.

Hükümlüler üretti, hakim savcılar satın aldı

Buğday, kavun, karpuz ve soğanda hasat geçtiğimiz aylarda yapılırken, hükümlüler, Ziraat Mühendisi Mualla Altunsaral koordinesinde 105 dönüm alana ekilen yer fıstığı ile 65 dönüm alanda da mandalina hasadına başladı. Hasat edilen mandalinanın bir kısmı, çeşitli illerdeki ceza infaz kurumlarına gönderilirken, bir kısmı da Adana Adliyesi'nde satışa sunuldu. Adliye önüne koyulan tezgahta 3 kilosu 4 liradan satılan mandalina, hem hakim ve cumhuriyet savcıları ile yargı çalışanlarından hem de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. ‘Çukurova'nın çiftçi hükümlüleri' diye adlandırılan ve tarım açık ceza infaz kurumunda bir yandan organik yerli üretim yaparak meslek öğrenen bir yandan da cezalarını çeken hükümlülerin ürettiği kilolarca mandalina, kısa sürede tükendi. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ile Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak da, hükümlülerin ürettiği mandalinadan satın aldı. Adliyede daha önce de yine hükümlülerin ürettiği organik Adana karpuzu satışı yapılmıştı.

277 ton buğday, 40 ton soğan

Topluma kazandırılmaları ve rehabilite olmaları amacıyla aldıkları eğitim ve kurslarla ‘sertifikalı çiftçi' olan hükümlüler, bu yıl 40 ton soğan, 277 ton buğday, 61 ton karpuz ve kavun, 55 dönüm fıstık, 60 ton da mandalina üretimi yaparken, önümüzdeki günlerde ise yaklaşık 10 dönüm alana karalahana, karnabahar, marul, ıspanak gibi yeşilliklerin ekileceği belirtildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, hükümlülerin cezalarını çekerken aldıkları eğitim ve kurslarla sertifikalı çiftçi olduklarını belirterek, “Toprakla buluşan hükümlülerimiz üretim yaparak, çalışarak negatif enerjilerini atıyor, rehabilite oluyor. Bu şekilde hükümlülerin topluma kazandırılmaları sağlanırken, yerli üretim yaparak ekonomiye katkı sağlıyorlar, ayrıca meslek edinmiş halde tahliye oluyorlar” dedi.