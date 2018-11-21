Çiftçi “Nefes Kredisi” istiyor

Adana'nın en büyük çiftçi örgütlerinden merkez Yüreğir ilçesi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, üreticinin zor günler beklediğini belirterek, “Nefes Kredisi” uygulamasının başlatılmasını istedi.

Başkan Mehmet Akın Doğan, daha önce Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları üyelerine tanınan “nefes kredisi” imkanından çiftçilerin de faydalandırılmasının tam zamanı olduğunu bildirdi.

Rusya'nın tonlarca narenciyeyi geri çevirdiğini, bu nedenle başta narenciye üreticisi olmak üzere tüm çiftçilerin zor günler yaşadıklarını anlatan Başkan Doğan, nefes kredisinin üreticiye nefes aldıracağını söyledi.

Ziraat Bankası kanalıyla kullandırılacak uygun faizli kredi ile çiftçilerin borçlarını ödeyip, giderlerini karşılama imkanı bulabileceğini ifade eden Başkan Doğan, “Aksi takdirde üreticimizi daha zor günler beklemektedir. Ürünün maliyetini bile karşılayamayan üreticisi her dönemde olduğu gibi bu dönemde de üretmeye ve istihdam sağlamaya devam etmektedir. Bu desteklerin sağlanması sorunu tamamen çözmese bile nefes aldıracak ve bu kredi piyasaları da rahatlatacaktır” dedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, düşük faizli ve uzun vadeli verilmesini bekledikleri kredinin hükümet yetkilileri tarafından dikkate alınması için bölge milletvekillerinin de desteğini beklediklerini sözlerin ekledi.