Çiftçiler sulama birliklerinin özelleştirilmesinden endişeli

Konuyla ilgili kaygılarını ziyaretine gelen MHP Milletvekili adayları ile paylaşan Doğru, “Sulama Birlikleri özelleştiği takdirde maliyetlerimiz birkaç kat daha artar. Zaten birçoğu ithal olan mazot, gübre, zirai ilaç gibi girdileri çok pahalıya kullanıyoruz. Sulama harcamaları da çok yükselirse rakip ülkelerle rekabet şansımız daha da azalır. Birliklerinin özelleşmesi ile suyu daha pahalıya kullanmaya başlarsak, bu ülkede tarım yapacak çiftçi kalmaz. Çiftçilerimiz bu yükü kaldıramaz. Bundan dolayı yeni oluşacak meclisten kanun değişikliğiyle yüzde 65’i başarılı olan Sulama Birlikleri’nin görevlerine devam etmelerini bekliyoruz” dedi.

Doğru, Adana Milletvekili, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Muharrem Varlı’nın özellikle Sulma Birlikleri’nin özelleştirilmesi konusundaki maddenin geri çekilmesi için büyük çaba gösterdiğini hatırlattı.

Buna rağmen Sulama Birlikleri’nin meclisleri ve yönetimlerinin feshedilerek DSİ’ye bağlandığını ifade eden Mutlu Doğru, “Biz yeni mecliste Sulama Birlikleri’nin tekrar ele alınmasını istiyoruz. Başarılı olan birliklerin mutlaka görevlerine devam etmesi gerekiyor. Gelişmekte olan bir çok tarım ülkesi Türkiye’nin Sulama Birliklerini örnek alıyor. Adana’ya gelen yabancı heyetler bizlere Sulama Birlikleri ve Tarım Sigortalarımızın ‘nasıl başarılı olduklarını’ soruyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde ‘katılımcı sulama modeli’ uygulanırken, bizim yeniden başa dönüp, Sulama Birliklerini DSİ’ye bağlamamız anlaşılır gibi değildir. Şu anda koca Yüreğir ovası sulamasını atanan DSİ yetkilileri yönetiyor” diye konuştu.