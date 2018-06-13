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13 Haziran 2018 09:24

Çiftçiler sulama birliklerinin özelleştirilmesinden endişeli

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, DSİ Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile meclisleri ve yönetimleri feshedilen Sulama Birlikleri’nin bir adım sonrasında özelleştirilmesinden endişe ettiklerini söyledi.

Çiftçiler sulama birliklerinin özelleştirilmesinden endişeli

13 Haziran 2018 09:24


Konuyla ilgili kaygılarını ziyaretine gelen MHP Milletvekili adayları ile paylaşan Doğru, “Sulama Birlikleri özelleştiği takdirde maliyetlerimiz birkaç kat daha artar. Zaten birçoğu ithal olan mazot, gübre, zirai ilaç gibi girdileri çok pahalıya kullanıyoruz. Sulama harcamaları da çok yükselirse rakip ülkelerle rekabet şansımız daha da azalır. Birliklerinin özelleşmesi ile suyu daha pahalıya kullanmaya başlarsak, bu ülkede tarım yapacak çiftçi kalmaz. Çiftçilerimiz bu yükü kaldıramaz. Bundan dolayı yeni oluşacak meclisten kanun değişikliğiyle yüzde 65’i başarılı olan Sulama Birlikleri’nin görevlerine devam etmelerini bekliyoruz” dedi.


Doğru, Adana Milletvekili, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Muharrem Varlı’nın özellikle Sulma Birlikleri’nin özelleştirilmesi konusundaki maddenin geri çekilmesi için büyük çaba gösterdiğini hatırlattı.


Buna rağmen Sulama Birlikleri’nin meclisleri ve yönetimlerinin feshedilerek DSİ’ye bağlandığını ifade eden Mutlu Doğru, “Biz yeni mecliste Sulama Birlikleri’nin tekrar ele alınmasını istiyoruz. Başarılı olan birliklerin mutlaka görevlerine devam etmesi gerekiyor. Gelişmekte olan bir çok tarım ülkesi Türkiye’nin Sulama Birliklerini örnek alıyor. Adana’ya gelen yabancı heyetler bizlere Sulama Birlikleri ve Tarım Sigortalarımızın ‘nasıl başarılı olduklarını’ soruyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde ‘katılımcı sulama modeli’ uygulanırken, bizim yeniden başa dönüp, Sulama Birliklerini DSİ’ye bağlamamız anlaşılır gibi değildir. Şu anda koca Yüreğir ovası sulamasını atanan DSİ yetkilileri yönetiyor” diye konuştu.




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