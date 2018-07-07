Çiftçilere “Akdeniz meyve sineği” semineri

Çiftçilere yönelik düzenlenen seminerde, bu zararlının bölge ve ülke ekonomisine zarar vermemesi için bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Adana Turunçgil Üreticileri Birliği (ADATÜB), Yüreğir Ziraat Odası, Seyhan Ziraat Odası, Yüreğir Ziraat Odası ve Karataş Ziraat Odası işbirliği ve Adana Çiftçiler Birliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen seminerde, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lerzan Bakırcıoğlu Erkılınç ile Tarsus İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Nakıp Keklik tarafından zararlının oluşum nedenleri ve alınacak tedbirler konusunda teknik bilgiler verildi.

Adana Çiftçiler Birliği Bakanı Mutlu Doğru, toplantıdaki konuşmasında, zararlının verebileceği ekonomik kayıplara dikkati çekerek, kültürel önlem ve ilaçlama ile sorunu çözme çabasında olduklarını ifade etti.

Konu ile ilgili Tarım Bakanlığına çok büyük görevler düştüğünü, bu konuda üreticilere yol gösterici olunması gerektiğini belirten Başkan Doğru, “Tarım Bakanlığımızdan daire başkanları, genel müdür ve müsteşar yardımcısı Adana’ya gelerek değerlendirmeler yaptı. Ardından biz heyet olarak Ankara’ya gidip görüşmeler yaptık. Bakanlığımızdan bazı ilaçlara geçici ruhsat verilmesi konusunda taleplerde bulunduk” dedi.

Başkan Mutlu Doğru, bakanlık düzeyinde alınan önlemleri görüştüklerini, İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinin de çiftçi kayıt bilgilerini güncelleyerek, cep telefonlarına mesaj göndermek suretiyle yönlendirme yapmalarını istedi. Doğru, bu zararlıya karşı mutlak suretle toplu mücadelenin önem taşıdığını ifade etti.

Zararlıya karşı alınacak kültürel önlemlere de vurgu yapan Başkan Doğru, “Önceki sezondan ağaçta kalan meyveler mutlaka toplanarak, imha edilmeli. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi de hallerde ve çöplüklerdeki meyve atıklarını ilaçlamaya dünden itibaren başladı. Bu önlem bizim için çok değerli” diye konuştu.

Adana Turunçgil Üreticileri Birliği Başkan Vekili Remziye Karabucak ise, Akdeniz Meyve Sineğinin halen bahçelerde bulunan sert çekirdekli meyvelerde etkili olduğunu, bu zararın önümüzdeki turunçgil sezonu ürünlerine yansımaması için ciddi önlemler alındığını ifade etti. Bölgeden turunçgil ihracatının önemine dikkati çeken Remziye Karabucak, bölge ve ülke ekonomisinin zarar görmemesi, çiftinin emeğinin ziyan olmaması için lokal yerine toplu mücadelenin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından, konunun uzmanları tarafından Akdeniz Meyve Sineğinin oluşumu, verdiği zararlar ve alınacak tedbirler slayt görseller eşliğinde anlatılarak, çiftçiler bilgilendirildi.