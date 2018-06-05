Çiftçinin 80 bin lira buğday parasını çaldılar

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesindeki Haydaroğlu Mahallesinde meydana geldi. Hasat ettiği buğdayları satan Resul Kar (53) parayı bankaya yatırdı. Dün akşam üzeri ise tarlalarda çalıştırdığı işçilerin maaşını ödemek isteyen Kar, bankaya gidip 130 bin lira çekti. İki arkadaşıyla birlikte pikaba binip yola çıktı. Bu arada Karataş Bulvarında bir iş yerinden alışveriş yapmak için pikabı park etti. Kar, paranın 80 bin lirasını pikabın torpido gözüne koydu. 50 bin lirasını ise yeleğinin cebine koydu. 3 arkadaş pikaptan iner inmez bankadan bu yana kendilerini takip eden kamyonet içindeki iki kişi pikap etrafında gezmeye başladı. Ters yönden pikabın yanından geçen şahıslar bir süre sonra pikabın yanına yanaştı. Hemen pikabın camını buji fırlatarak kıran hırsızlar 80 bin lira parayı alıp kayıplara karıştı. Kar ve arkadaşları geldiklerinde pikabın camının kırık olduğunu gördü. Kar hemen parayı kontrol etti ancak paranın yerinde olmadığını görünce şok oldu. Polise haber verildi. Olay yerine gelen ekipler çevredeki güvenlik kamerasını inceleyip kamyonetin cinsini ve plakasını alarak hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada Kar’ın arkadaş Hamza Cebe, çalınan parayla işçilerin maaşları ve çeşitli ödemeler yapacaklarını belirterek hırsızlık olayıyla şoka uğradıklarını söyledi.