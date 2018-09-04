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04 Eylül 2018 23:53

Çiftlik bekçisi sulama havuzunda ölü bulundu

Adana’da bir çiftlikte bekçilik yapan şahıs, sulama havuzunda ölü bulundu.

Çiftlik bekçisi sulama havuzunda ölü bulundu

04 Eylül 2018 23:53


Olay, Yüreğir ilçesi Eğriağaç Mahallesi’nde bulunan bir çiftlik içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftliği aşçısı olan bir kişi, bekçi İhsan Demir’e (60) seslendi. Demir’den haber alamayan aşçı, çiftlik etrafında aramaya başladı. Çiftlik içerisinde portakal bahçesinin sulamak için kullanılan, sulama havuzu içerisine bakan aşçı, Demir’in cansız bedenini gördü. Çiftlik çalışanı durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.


Polis ekipleri, Demir’i su içerisinden çıkartıp inceledikten sonra, Demir’in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Demir’in kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsisi sonrasında belirlenecek.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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