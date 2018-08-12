Cihat Arslan: “Adaletli bir skor oldu”

Lig’in ilk haftası evinde Elazığspor ile berabere kalan Adanaspor’da Teknik Direktör Cihat Arslan, ”İlk girdiğimiz fırsatları değerlendirebilseydik, daha moralleri bir şekilde maçı koparabilirdik. Geriye düşünce bizim daha zorlu bir maç oldu” dedi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Arslan, ”Futbolun kuralları var, bir de oyun içerisinde kurallar var. Takımın içindeki kurallar, oyun disiplini yardımlaşma pozisyonu doğru okuma, burada biraz eksik kaldık. İlk yarı organizasyonlarında biraz dalgalanma yaşadık. İkinci yarı yaptığımız hamle ile bizim için artıya döndü. İlk girdiğimiz fırsatları değerlendirebilseydik, belki daha moralli bir şekilde maçı koparabilirdik. Geriye düşünce bizim içinde daha zorlu bir maç oldu. Rakipte biraz daha fazla maça motive olmaya çalıştı” dedi.

Arslan şöyle devam etti:

“Sıcak havaydı, çok durakladı oyun. Rakip çok fazla yerde kaldı. 1-1 yakalayınca biraz daha riske girelim dedik. Aslında galibiyeti getirecek pozisyonlarımız oldu. İyisi kötüsü adaletli bir skor oldu. Eksiklerimiz var, mevkiisel ve oyun içerisinde var. Bunları halledersek bu ligin iyi takımlarından oluruz tekrar.”