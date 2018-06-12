Cihat Arslan iç ve dış transfer hakkında konuştu

Lig takımlardan Adanaspor’un yeni Teknik Direktörü Cihat Arslan 2018-2019 sezonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Arslan, "İç ve dış transferlerde anlaştığımız oyuncular var. Transfer listemizde birçok oyuncu var. Görüşmelerimiz sürüyor, amacımız kampa eksiksiz gitmek" dedi.

Turuncu-Beyazlı takımın yeni Teknik Direktörü Cihat Arslan yaptığı açıklamada, öncelikle çok büyük takıma ve çok büyük bir şehre geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Başkanımız Bayram Akgül’le yaklaşık 1 hafta görüşmeler yaptık. Neler yapabiliriz, neleri tekrar gözden geçirebiliriz, neleri başarabiliriz diye. Potansiyel olarak hem şehre hem de Adana’ya inandığımız için birliktelik gelişti. Bu süreçten sonra taraftarımızı mutlu etmek amacındayız. Başka bir amacımız da yok" diye konuştu.

Başkan Bayram Akgül ile Adanaspor’un geleceğini en iyi şekilde şekillendirmek için çalışmalara başladıklarını ifade eden Arslan, şöyle devam etti:

"Dış transferde Kenan Karışık, Göksu Alhas ve Hakan Barış ile anlaştık. İç transferde ise Onur Akbay ile anlaşma sağladık. Bireysel yeteneklere inanıyorum ama takım içinde bireysel yeteneklerini kullanmasını istiyorum. Hepimiz takım için varız. Taraftarda sahadaki mücadeleyi oyun anlamında görmeli. Formanın hakkını, aldığını paranın hakkını veren oyuncu profilinde olması gerekiyor. Bizler de transfer çalışmalarımıza bu oyuncu profiline uygun düzeyde oyuncular bakıyoruz. Adanaspor’un zaten bir temeli var. Hakan Barış’ın dışında bir oyuncuyla daha görüşüyoruz. İsmini veremiyorum henüz bir netlikte kazanmadığı için. Transfer listelerimiz üzerinde çalışmalarımız sürüyor. İç transferde birçok oyuncu bizlerle devam edecek önümüzdeki günlerde anlaşma sağlandıkça açıklamalar yapılır. Yurt dışı transferleri de kolay olmuyor. Tabii ki amacımız kampa giderken eksiksiz gitmek ama bazen olmuyor. Bizler de en az eksikle gidebilmek istiyoruz. Kamp döneminde yoğun bir çalışmamız oluyor. Geç gelen oyuncu da katkısını sezon için de tam alamıyoruz. Böyle olunca da sezon da formsuzluklar olabiliyor .Elimizdeki yabancı oyunculardan birine Süper Lig’den yüksek miktarlarda bir teklif gelirse ancak o şekilde değerlendirebiliriz. Onun dışında bizler de mücadele edecek oyuncular takımda kalacak. Geçen sezon baktığımızda en çok golü kalesinde gören Adanaspor oldu. Bizler de bu sorunu bilerek sorunlar üzerinde yoğunlaşıyoruz."

Taraftarların da ilgi desteğini gördükçe daha çok mutlu olduklarını ifade eden Cihat Arslan, "Bu durum da böyle olunca bizleri heyecanlandırıyor ama sorumluluklarımızı arttırıyor. Taraftarımızın iyi niyeti de bizleri daha çok çalışmamızı sağlıyor" dedi.