Cihat Arslan: ”Öz güvenimiz gitti”

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Adanasapor, sahasında Boluspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Karşımızda iyi bir takım vardı ama bizim de Adanaspor olarak iyi hazırlandığımızı düşünüyordum. Maç öncesi hissettiklerimiz düşüncelerimiz ve çalışmalarımız sahada içerisinde gerçekleşmedi. Sahada öz güveni de bulamayınca da komik bir gol yedik. Kone'nin başı döndü erken değiştirmek zorunda kaldık. İlk golden sonra da kırılma yaşadık sonrasında da hatalar yaptık ve öz güvenimiz gitti. Ardından 2-0 oldu 2-1'i yakaladık ama maçın gidişatını değiştirecek ne tempo vardı, ne de oyun vardı. Yani bu maç değişmezdi Boluspor çok büyük bir hata yapmadığı sürece. Boluspor'u tebrik ediyorum. Bize de geçmiş olsun, üzücü ama gerçek" diye konuştu.