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27 Ağustos 2018 01:10

Cihat Arslan: “Zincirleme trafik kazası gibi bir akşam”

Adanaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Afjet Afyonspor mağlubiyetinin ardından, ”Öne geçeceğimiz maçta geriye düştük” dedi.

Cihat Arslan: “Zincirleme trafik kazası gibi bir akşam”

27 Ağustos 2018 01:10


Maçın ardından basın açıklamasında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, ”İnanılmaz rahat bir pozisyonda öne geçebileceğimiz bir maçtı. Ondan sonra daha rahat gidecektik belki. Eren orada yanlış bir tercih kullandı. Aynı Eren bizim kalemizde yanlış tercih kullandı. Öne geçeceğimiz maçta geriye düştük. Kadro olarak eksikliğimiz var. 7 oyuncumuz bizimle değil. 2 kadro dışı oyuncumuz var toplamda 9 oyuncu eksik. Devre arası Berkan, Göksu değişikliği düşündüm. Hatta hayata geçirecektim. Ama sağ önümüz yok, sol önümüz yok, santraforda eksiğimiz olursa, Göksu’yu ilerleyen dakikalarda ihtiyaç olursa alacaktık. 46. dakika Berkan’ın pozisyonuna kırmızı geldi. 1 dakika geçmeden ikinci gol geldi. Biz oyuna müdahale edemedin, oyuncu değiştirirken gol yedik. Zincirleme trafik kazası gibi bir akşam oldu. Tabii ki üzgünüz” ifadelerini kullandı.




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