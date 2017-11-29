Çılgın tasarımlar kortejde yarışacak

Adana’nın uluslararası tanıtımına katkı sağlayan Nisan’da Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı’nın daha da güçlenip, anlamlanması için emek veren isimlerden Ziyapaşa Bulvarı Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Naci Sezgek, 7 Nisan 2018’de gerçekleştirilecek kutlama programına ‘Kortej Tasarım Yarışması’ kazandırdı.

Geçen yılki karnavalda ‘Aşkına kilit vur, anahtarını suya at’ sloganıyla hazırladığı projeyle Atatürk Parkı’na Aşk ve Sadakat Köprüsü’nün yapılmasını sağlayan Naci Sezgek’in ‘Kortej Tasarım Yarışması’ önerisi, karnaval tertip komitesince kabul görüp, etkinlik programına dahil edildi.

Son katılım tarihi 30 Ocak 2018

Kortej Tasarım Yarışması için son başvuru tarihinin 30 Ocak 2018 olduğunu belirten Naci Sezgek, Nisan’da Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı’nın ruhunu yansıtacak tasarımlarla görkemli bir kortej geçişi amaçladıklarını belirtti. Bireysel ve takım halinde olmak üzere iki kategoride yapılacak yarışmada toplam 16 bin lira para ödülü verileceğini duyuran Naci Sezgek, “Kortej Tasarım Yarışması’nda tema sınırlaması yapmadık. Portakal çiçeği, dönem kıyafetleri, dünya ve Türk kahramanları, çizgi film kahramanları, hayvan figürleri gibi her türlü tasarım olabilir. Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlarımızı hayallerindeki tasarımlarla yarışmaya katılmalarını bekliyoruz. Sadece dini ve siyasi mesajlar içeren kıyafet ve tasarımları kabul etmeyeceğiz. Ayrıca yarışmaya katılacak kıyafet ve tasarımlar halka açık alanda sergileneceği için genel ahlak kurallarına da uygun olmalıdır” dedi.

“Ödüller kortej geçişinden sonra açıklanacak”

Naci Sezgek, yarışmaya katılacak tasarımların 30 Ocak 2018’e kadar hazırlanması ve fotoğraflarının en geç bu tarihe kadar ‘info@nisandaadanada.com’ mail adresine iletilmesi gerektiğini bildirerek, “Bireysel katılımlarda birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye bin lira, takım katılımlarında birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin üçüncüye 2 bin lira para ödülümüz olacak. Finale kalan tasarımlara, kortejin önünde yer vereceğiz. Dereceye giren tasarımları kortej geçişinden sonra açıklayacağız. Özellikle takım halinde hazırlanacak tasarımları çok önemsiyoruz. Takım çalışmasında isteyen ekipler kortej geçişine temalarına uygun giydirilmiş traktör, römork ve benzeri taşıtları da kullanabilirler. Yaş sınırlaması olmayan yarışmamıza, 18 yaşından küçükler velilerinden yazılı izinleriyle katılabilirler” diye konuştu.